INSS torna obrigatória a biometria para manter benefícios a partir de novembro; saiba como cadastrar

Por Samara Matos, na redação

A partir deste mês de novembro, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de Taboão da Serra e cidades da região devem ficar atentos: o cadastramento biométrico passa a ser obrigatório para manter o recebimento dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A medida, prevista na Lei nº 15.077/2024 e regulamentada pelo Decreto nº 12.561/2025, tem o objetivo de reforçar a segurança e evitar fraudes no sistema previdenciário. A biometria será exigida em novas concessões, renovações e na manutenção dos pagamentos.

De acordo com o governo federal, o processo será implementado de forma gradual, conforme cronograma que será divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Como fazer o cadastro;

Os moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e cidades próximas terão três opções para realizar o cadastramento:

Pelo aplicativo ou site Meu INSS , com reconhecimento facial;

Presencialmente nas agências do INSS da região ;

Nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que também oferecerão suporte a quem não tem acesso à internet.

Biometrias já registradas em documentos oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e título de eleitor, também serão aceitas. Segundo estimativas, mais de 150 milhões de brasileiros já têm a biometria cadastrada em alguma dessas bases.

Medida busca reduzir fraudes

O INSS enfrenta há anos tentativas de fraudes que geram prejuízos aos cofres públicos. Com a obrigatoriedade da biometria, o governo espera garantir que apenas o titular receba o benefício, impedindo o uso de documentos falsos ou pagamentos indevidos.

Mesmo com o avanço da digitalização, o atendimento presencial continuará disponível, especialmente para idosos e pessoas com dificuldade de acesso à internet.