Suspeito de matar sargento reformado da PM é preso em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Civil prendeu em Embu das Artes um homem suspeito de envolvimento na morte do sargento reformado da Polícia Militar Claudionor Delfino da Silva, de 67 anos. O crime ocorreu durante uma tentativa de assalto a um caminhão de eletrodomésticos em Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

De acordo com as investigações, o sargento trabalhava na escolta da carga quando foi abordado por dois criminosos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele reage à ação e luta com os assaltantes. Durante a briga, o policial foi atingido por três tiros e morreu no local.

O suspeito foi localizado em casa após meses de investigação e monitoramento. Ele confessou participação no crime, mas alegou que não estava armado e que os disparos teriam sido feitos com a arma do próprio sargento. A polícia agora apura se o homem tem ligação com outros roubos de carga na capital paulista.

O segundo envolvido já foi identificado, mas continua foragido.