Homem é preso em Penápolis com picape roubada em Taboão da Serra

Um homem foi preso nesta segunda-feira (10) em Penápolis (SP), no noroeste paulista, após ser flagrado dirigindo uma picape Fiat Toro roubada em Taboão da Serra (SP).

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária. Ao consultar a placa do veículo, os policiais desconfiaram que se tratava de um carro clonado. A verificação do chassi e do motor confirmou que a picape havia sido roubada em 8 de outubro de 2024, em Taboão da Serra.

O condutor, sem antecedentes criminais, foi levado ao plantão policial de Penápolis. A prisão por receptação foi confirmada pelo delegado responsável, e ele aguardará audiência de custódia à disposição da Justiça.