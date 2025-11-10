Prefeito Engenheiro Daniel entrega EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis reformada e inaugura quatro novas creches do PAC em Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito Engenheiro Daniel entregou, na sexta-feira (7), a Emeb Dr. Anísio Dias dos Reis, no Jardim Saint Moritz, totalmente reformada, e, no sábado (8), inaugurou quatro novas creches do Programa de Atendimento à Criança (PAC). Com as novas unidades, o município amplia vagas em período integral e zera a fila de espera por creches.

A reforma da Emeb Dr. Anísio Dias dos Reis faz parte do programa Escola Mais Bonita, que prevê modernizar toda a rede municipal até 2028, garantindo ambientes seguros, confortáveis e adequados para o aprendizado. Já as creches do PAC são ações separadas, focadas em ampliar a oferta de vagas para crianças pequenas em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Reforma completa na Emeb Dr. Anísio Dias dos Reis

A escola passou por uma reforma completa, incluindo troca do telhado, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura integral, vestiários, refeitório, revitalização da quadra e instalação de grama sintética no parquinho infantil, a primeira do município com esse tipo de estrutura.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou a importância da revitalização:

“O Anísio foi reformado 100%. Cada detalhe foi pensado no bem-estar das nossas crianças. Queremos oferecer espaços de aprendizado modernos, confortáveis e acolhedores. É um investimento direto no futuro da nossa cidade.”

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, reforçou que o programa Escola Mais Bonita já tem outras oito escolas em reforma e que o objetivo é revitalizar todas as unidades municipais até o final da gestão.

Quatro novas creches do PAC ampliam vagas

No sábado (8), o prefeito entregou quatro novas unidades conveniadas do PAC: Solar dos Unidos I e II, Pequenos Tesouros e Plenittud, localizadas nos bairros Jardim São João, Jardim Salete, Jardim Santa Cecília e Jardim Iracema. Juntas, as creches oferecem 740 novas vagas para crianças de 6 meses a 3 anos, todas em período integral.

“Com essas novas creches, conseguimos zerar a fila de espera por vagas em tempo integral. É uma conquista importante para as famílias que mais precisam”, afirmou o prefeito Engenheiro Daniel.

Com as inaugurações, Taboão da Serra passa a contar com 18 unidades do PAC, que atendem mais de 3 mil crianças em parceria com OSCs.

O secretário Luciano Corrêa destacou a importância das parcerias:

“Essas parcerias são fundamentais para ampliar o atendimento e manter a qualidade. Com profissionais capacitados e boa estrutura, garantimos aprendizado e tranquilidade para as famílias.”

Educação como prioridade da gestão

O prefeito ressaltou que a prioridade da gestão é modernizar as escolas existentes, valorizar os profissionais e melhorar a qualidade do ensino.

“Taboão da Serra já teve 30 mil alunos e hoje são 25 mil. Nosso compromisso é garantir que todos estudem em escolas bem cuidadas e equipadas. Cuidar da Educação é cuidar do futuro da cidade”, concluiu o prefeito Engenheiro Daniel.

As entregas contaram com a presença da vice-prefeita Érica Franquini, vereadores, educadores e lideranças locais.