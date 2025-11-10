Presidente Carlinhos do Leme promove encontro do Novembro Azul com foco na prevenção e saúde do homem em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã da última quarta-feira, dia 5, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, Carlinhos do Leme, promoveu o encontro “Juntos Cuidamos – Um Novembro Azul para Todos”, iniciativa voltada à conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata e dos cuidados integrais com a saúde do homem.

O evento reuniu profissionais da área da saúde e da educação física, que conduziram palestras e rodas de conversa sobre prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida. O encontro contou com o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra.

Entre os palestrantes estavam o Professor Solival Filho, coordenador do curso de Educação Física da UniFecaf, o Dr. Hércules Marques, coordenador médico do município e a enfermeira Thaís Medeiros, gestora da UBS Silvio Sampaio.

“O Novembro Azul é mais do que uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. É um chamado para que os homens cuidem de si e entendam que a saúde precisa ser prioridade todos os dias”, afirmou Carlinhos do Leme, organizador do evento.

Durante o encontro, os especialistas destacaram a importância da prática de atividades físicas, da alimentação equilibrada e dos exames regulares como formas eficazes de prevenção. Também houve espaço para troca de experiências entre o público e os profissionais da área.

O evento ofereceu certificado de participação com horas complementares, atraindo estudantes da área da saúde, profissionais e moradores interessados no tema. “A informação é o primeiro passo para o cuidado. Quando falamos de saúde do homem, estamos falando de famílias mais saudáveis e de uma sociedade mais consciente”, reforçou Carlinhos do Leme.

O Novembro Azul é uma campanha mundial criada para incentivar o diagnóstico precoce do câncer de próstata e combater o preconceito que ainda afasta muitos homens das consultas médicas.