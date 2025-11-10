loader-image
Dinheiro para construção do Centro de Atendimento ao Autismo já está na conta, afirma prefeito Engenheiro Daniel

Por Samara Matos, na redação 

Durante entrevista coletiva concedida neste sábado (8), o prefeito Engenheiro Daniel anunciou que o dinheiro para a construção do Centro de Atendimento ao Autismo de Taboão da Serra já está na conta da Prefeitura. O investimento será de R$ 4,5 milhões e o objetivo é criar um espaço de referência no acolhimento e tratamento de pessoas com autismo e apoio às mães atípicas.

Segundo o prefeito, os recursos são fruto de um acordo com uma cooperativa, que resultou na liberação de um valor retido e agora será totalmente destinado à implantação do novo equipamento público.

“Esse dinheiro já está na conta. Nossa ideia é encontrar um local já pronto, um galpão, para transformar no melhor espaço de atendimento ao autismo do estado de São Paulo”, afirmou o prefeito Engenheiro Daniel.

O espaço, que está em fase de planejamento, deverá oferecer atendimento especializado e multidisciplinar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Além de consultas e terapias, o projeto prevê apoio psicológico e social às mães atípicas, muitas delas responsáveis sozinhas pelos cuidados dos filhos.

“Queremos mostrar que essas mães não estão sozinhas. Muitas são mães solo e passam por dificuldades. A Prefeitura será esse braço de apoio que elas precisam”, destacou Daniel.

O prefeito também adiantou que mães de crianças com autismo estão sendo convidadas a participar das discussões sobre o projeto, contribuindo com sugestões para a estrutura e funcionamento do futuro centro. A proposta é criar um ambiente acolhedor e funcional, com salas de terapia, espaços de convivência e atividades voltadas ao desenvolvimento e à inclusão.

