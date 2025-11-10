Jaciara Alves Profirio assume Coordenadoria de Igualdade Racial em Taboão da Serra e propõe fortalecer políticas de inclusão

Da PMTS

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de Taboão da Serra anunciou oficialmente a nomeação de Jaciara Alves Profirio como nova Coordenadora de Promoção da Igualdade Racial. Mulher negra, ativista, educadora social e atuante na luta por igualdade e justiça social, e de religião de matriz africana, Jaciara tem seu trabalho marcado pelo compromisso com a transformação social.

Formada em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Jaciara tem uma história construída no trabalho de base, com forte atuação em comunidades e movimentos sociais. Em Taboão da Serra, atuou como educadora social na ONG Solar dos Unidos, espaço de acolhimento e formação, e também como Conselheira Tutelar entre 2011 e 2014.

A nova coordenadora destaca a criação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SDHC) como um marco importante para o município. Segundo ela, a iniciativa reflete o compromisso da atual gestão com a promoção da igualdade e da justiça social. “A criação a Secretaria e a ativação da Coordenadoria demonstra sensibilidade e compromisso da gestão municipal em promover políticas públicas que garantam igualdade e combate às violações de direitos. É importante que a diversidade faça parte da agenda política para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes”, disse.

Entre as ações prioritárias, Jaciara pretende fortalecer o diálogo com movimentos sociais, ampliar o acesso às políticas de igualdade racial e articular parcerias intersetoriais com outras secretarias para garantir a eficiência na execução dos projetos para a cidade.

“Trazer propostas de ações que considerem o contexto vivido por mulheres negras, ouvir as demandas que chegam através das secretárias e criar espaços de diálogo é essencial para promover justiça social. As mulheres negras estão rompendo estereótipos e reafirmando seu protagonismo nos espaços políticos e sociais”, destaca.

A coordenadora também aborda o papel da educação como eixo estratégico de letramento racial. Estão previstos projetos de currículo antirracista na primeira infância com base na Lei nº 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino da história indígena e afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas.

Outro eixo de atuação da Coordenadoria será o respeito às religiões de matriz africana. Jaciara ressalta que o trabalho seguirá firme na desconstrução de estereótipos e preconceitos.

“Já estamos abrindo espaços de respeito e diálogo. Vamos trabalhar para quebrar paradigmas e desconstruir a ideia de que a religião de matriz africana está ligada a estigmas ou práticas negativas. É uma religião como todas as demais, com fé, valores e espiritualidade”, pontua.

Com 55 anos, moradora do Parque Pinheiros, Jaciara representa uma trajetória coletiva de resistência e esperança. Segundo o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, as ações antirracistas destacadas por Jaciara simbolizam o avanço de uma luta histórica por reparação e reconhecimento.

“A Coordenadoria de Igualdade Racial estará de portas abertas para acolher toda a sociedade. Nosso objetivo é promover ações com a participação da comunidade negra e de grupos historicamente marginalizados, com perspectivas de justiça social, reparação e transformação. Este é um novo tempo para Taboão da Serra: mais representativo, plural e comprometido com a mudança”, reiterou.