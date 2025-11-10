GCM de Taboão da Serra prende homem que furtou caminhão em Embu das Artes e tentou atropelar agentes durante fuga

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (9) após furtar um caminhão em Embu das Artes e tentar fugir da Guarda Civil Municipal (GCM) em Taboão da Serra. Durante a perseguição, o suspeito tentou jogar o veículo contra a viatura dos agentes e acabou colidindo com o portão de uma casa no bairro Arraial Paulista. Ninguém ficou ferido.

O caminhão, modelo Volvo VM 260, havia sido levado enquanto estava estacionado na frente de uma empresa na Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes. Pouco tempo depois, guardas civis que patrulhavam a Avenida Taboão, já em Taboão da Serra, avistaram o veículo trafegando de forma irregular e tentaram realizar a abordagem.

O motorista desobedeceu à ordem de parada, avançou em alta velocidade e tentou atingir a viatura da GCM em duas ocasiões. Para evitar a colisão, os agentes desviaram e um dos guardas efetuou um disparo de advertência, atingindo a cabine do caminhão. Em seguida, o homem abandonou o veículo ainda em movimento e fugiu a pé.

Durante a fuga, o caminhão atingiu um Fiat Argo, conduzido por um motorista de aplicativo que levava três passageiras. Apesar do impacto, ninguém se feriu. O veículo seguiu desgovernado até colidir contra o portão de uma residência na Rua Rio Claro.

O suspeito foi capturado minutos depois na Rua Ribeirão Preto, próximo ao local da batida, por outra equipe da GCM. Com ele, foram encontrados uma chave mixa, um estilete e uma chave de fenda, ferramentas usadas para destravar veículos.

O caminhão pertence a uma transportadora de Osasco e foi devolvido à empresa após a perícia técnica. O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu preso. Ele vai responder por furto qualificado, desobediência, dano, tentativa de lesão corporal e tentativa de dano qualificado.