Taboão Magnus é bicampeão da Libertadores de Futsal Feminino 2025

O Taboão Magnus conquistou neste sábado (8) o bicampeonato da CONMEBOL Libertadores de Futsal Feminino, ao vencer o All Boys, da Argentina, por 3 a 2 na final disputada em Buenos Aires. Com o resultado, o time brasileiro repetiu o feito de 2022 e manteve a hegemonia nacional no torneio sul-americano.

A partida decisiva foi marcada por emoção e reviravolta. O All Boys abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Luciana Natta e Priscila González, mas o Taboão reagiu na etapa final. A técnica Cris Souza apostou na goleira-linha e a estratégia deu resultado: Alana marcou o primeiro gol, Pao Brítez empatou e Luana Moura garantiu a virada e o título.

Artilheira da competição com 14 gols em seis jogos, Luana Moura foi um dos destaques do torneio e autora do gol decisivo na final. O bicampeonato consolida o Taboão Magnus como uma das principais equipes do futsal feminino sul-americano.

Com o novo título, o Taboão Magnus se junta a Barateiro, Female Chapecó e Stein Cascavel como bicampeãs da Libertadores. O Brasil venceu todas as dez edições do torneio desde sua criação, reafirmando a força e o domínio do futsal feminino brasileiro nas quadras do continente.

Com o bicampeonato, o Taboão Magnus volta a colocar Taboão da Serra em destaque no cenário esportivo internacional. O feito reforça o protagonismo das atletas brasileiras e o crescimento do futsal feminino no país.