Previsão do tempo indica semana instável em Taboão da Serra com mínima de 12°C e máxima de 29°C

Direto da redação

A semana será marcada por variações no tempo em Taboão da Serra. Os primeiros dias terão predomínio de sol entre nuvens, temperaturas amenas e ausência de chuva. A partir de quinta-feira (13), no entanto, a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas.

Nesta segunda-feira (10), o dia terá sol com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 22°C, e a umidade do ar deve oscilar de 57% a 92%, com ventos de até 10 km/h vindos do sudeste.

Na terça-feira (11), o tempo segue firme e ensolarado, com nevoeiro nas primeiras horas da manhã e à noite. As temperaturas sobem um pouco, ficando entre 12°C e 24°C, e a umidade varia de 50% a 93%. A chance de chuva continua em 0%.

A quarta-feira (12) será o dia mais quente da semana, com sol e aumento de nuvens à tarde, mas ainda sem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 29°C, e a mínima será de 14°C. À noite, o céu deve ficar mais nublado, com umidade chegando a 94%.

Na quinta-feira (13), o cenário muda: o sol ainda aparece entre nuvens, mas há 60% de chance de chuva leve, especialmente à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 25°C, e a umidade se mantém elevada.

Já na sexta-feira (14), o tempo segue instável, com céu nublado e pancadas de chuva em alguns períodos. A máxima será de 21°C, e a mínima, de 17°C. A umidade pode chegar a 97%, o que reforça a sensação de abafamento.