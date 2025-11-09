loader-image
Moradores de Taboão da Serra se assustam com aeronaves voando baixo na tarde deste domingo (9)

Na tarde deste domingo (9), moradores de Taboão da Serra foram surpreendidos por cinco aeronaves sobrevoando em baixa altitude por diversas regiões da cidade.

Diversos vídeos enviados à redação mostram os aviões passando muito próximos das residências, o que causou curiosidade e preocupação entre os moradores.

De acordo com informações preliminares, as aeronaves fariam parte de uma apresentação no Autódromo de Interlagos, durante o evento da Fórmula 1. Há relatos de que os pilotos estariam aguardando autorização para se deslocar até o local.

De forma curiosa — e até irônica — um morador contou que um amigo, que estava em Interlagos, registrou os mesmos modelos de aviões realizando uma apresentação aérea minutos depois

