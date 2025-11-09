Vacina contra o HPV está disponível para adolescentes de 15 a 19 anos em Taboão da Serra

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra está vacinando adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV (Papilomavírus Humano) em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A aplicação é feita em dose única e tem como objetivo imunizar jovens que ainda não foram vacinados, ampliando a proteção contra o vírus.

A ação segue orientação do Ministério da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal entre adolescentes, prevenindo doenças causadas pelo HPV, como câncer de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.

Para receber a vacina, basta comparecer a uma das UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

O secretário de Saúde de Taboão da Serra, Dr. Ailton Bogalho Júnior, reforçou a importância da vacinação.

“O HPV pode causar sérias complicações à saúde. É fundamental que os adolescentes entre 15 e 19 anos aproveitem essa oportunidade. Vacinar-se é um ato de cuidado e prevenção”, destacou.

Desde 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar a dose única da vacina para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, simplificando o esquema vacinal e facilitando o acesso à imunização. Agora, Taboão da Serra amplia a campanha para incluir jovens de até 19 anos que ainda não foram vacinados, contribuindo para a meta nacional de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

