Motociclista morre em acidente embaixo do viaduto da Av. Paulo Ayres

Na manhã deste sábado (8), um grave acidente foi registrado no viaduto que dá acesso à Avenida Paulo Ayres. Segundo informações, o condutor de uma motocicleta perdeu o controle do veículo e acabou caindo na via.

A equipe de perícia esteve no local para realizar os levantamentos necessários. Infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A vítima será enterrada neste domingo (9), no Cemitério da Saudade. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.