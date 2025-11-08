Bloco Cachorro de Selva comemora 10 anos com grande festa neste sábado (8) em Taboão da Serra

Da Assessoria

O tradicional Bloco Cachorro de Selva, um dos principais símbolos do carnaval de rua de Taboão da Serra, comemora 10 anos de história com uma grande festa neste sábado (8), a partir das 17h, na Rua Carlos Fernandes, 26, ao lado do Poupatempo.

Criado em 2016, o bloco nasceu de um encontro entre amigos e, desde então, se tornou parte da identidade cultural da cidade. Reconhecido por manter viva a alegria e as tradições do carnaval taboanense, o grupo se consolidou como espaço de convivência e celebração para famílias dos bairros Trianon, Pirajussara e região.

Desde o início, o vereador Wanderley Bressan (PDT) acompanha e apoia o bloco, garantindo os primeiros instrumentos e incentivando sua participação em eventos da cidade.

“O Cachorro de Selva é mais do que um bloco, é um movimento cultural que representa a alma alegre e acolhedora de Taboão. Ver esse grupo completar 10 anos é ver a cultura popular resistindo e crescendo na nossa cidade”, destacou Bressan.

A festa deste sábado contará com apresentações das baterias Unidos do Morro, Mocidade Independente da Zona Leste e Os Bambas, que prometem animar o público com muito samba e percussão. Também estão confirmadas atrações como a Batucada de Iaiá e o DJ Paulinho DEEJAY, que comandará a discotecagem da noite.

Um dos organizadores do bloco, Roberto Lopes, conhecido como Gordo, celebrou a trajetória do grupo com emoção.

“É incrível olhar pra trás e ver o quanto o bloco cresceu. Tudo começou com alguns amigos no coração da Travessa Irati e hoje somos parte da história cultural de Taboão. Essa festa é pra todo mundo que acredita que o carnaval é alegria e resistência”, afirmou.

Com marchinhas tradicionais, muito samba no pé e um clima de descontração, o Bloco Cachorro de Selva segue firme, levando cultura, inclusão e alegria para as ruas de Taboão da Serra.

O evento é gratuito e conta com o apoio do mandato do vereador Wanderley Bressan e da Prefeitura de Taboão da Serra.