Taboão da Serra cria 750 novas vagas em creches e inaugura quatro escolas neste sábado (8)

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugura neste sábado (8) quatro novas creches conveniadas do Programa de Atendimento à Criança (PAC). As unidades ficam nos bairros Jardim São João, Jardim Salete, Jardim Santa Cecília e Jardim Iracema e vão oferecer 750 novas vagas em período integral para crianças de 6 meses a 3 anos que estavam na fila de espera.

As creches serão administradas em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), modelo que tem ajudado o município a ampliar o acesso à Educação Infantil e reduzir a demanda por vagas.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que a ampliação das creches era uma das metas da gestão.

“Neste primeiro ano de mandato, já estamos criando quase 750 novas vagas em creches. Isso garante que mais famílias tenham um local seguro para deixar seus filhos e que as crianças tenham acesso à educação desde cedo”, afirmou.

As escolas foram viabilizadas com o apoio de duas organizações. Com a Solar dos Unidos Associação Comunitária, serão reinauguradas as unidades Solar dos Unidos I (Rua Laudelino Gomes Ribeiro, 255 – Jardim Iracema) e Solar dos Unidos II (Rua Eliza Maria da Conceição, 224 – Jardim São João). Juntas, poderão atender 480 crianças em turmas de berçário, maternal e mini maternal.

Já com a Associação Família Feliz, serão entregues as creches Pequenos Tesouros (Rua Cesária Camargo de Oliveira, 166 – Jardim Salete) e Plenittud (Rua José Lourenço de Moraes, 290 – Jardim Santa Cecília), com capacidade para 130 crianças cada.

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, ressaltou que as parcerias têm sido essenciais para o crescimento da rede municipal.

“As escolas PACs têm papel importante na ampliação da oferta de vagas em creches. Com estrutura adequada, profissionais capacitados e acompanhamento da Secretaria de Educação, garantimos um atendimento de qualidade às nossas crianças e tranquilidade às famílias”, disse.

Atualmente, as parcerias entre a Prefeitura e as OSCs atendem mais de 2.270 crianças em creches conveniadas. Com as novas inaugurações, o número deve ultrapassar 3 mil alunos atendidos em toda a cidade.

Serviço – Inauguração das Escolas PAC

Data: sábado, 8 de novembro de 2025

Horários e locais: