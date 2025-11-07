Ipem-SP realiza verificação de taxímetros em Embu das Artes entre 11 e 14 de novembro

Direto da redação

Os taxistas de Embu das Artes devem realizar a verificação anual dos taxímetros, que neste ano inclui mudança de tarifa, entre os dias 11 e 14 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 14h. O ponto de encontro será na Rua Aleardo Carpi, nº 93, Vila Cercado Grande.

A ação é promovida pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) e tem como objetivo garantir que os valores cobrados nas corridas estejam corretos e de acordo com a nova tabela tarifária definida pela Prefeitura de Embu das Artes.

Agendamento obrigatório

O atendimento deve ser agendado pelo site www.ipem.sp.gov.br, nas opções “Verificação” ou “Outros Serviços” — voltada para situações como troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro ou atraso na verificação.

Taxistas que não comparecerem ou perderem o prazo estarão sujeitos a multa e penalidades.

Documentos necessários

Para realizar a verificação, é preciso apresentar:

Alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura e dentro do prazo de validade;

Certificado de registro e licenciamento do veículo (categoria aluguel) ;

Certificado da última verificação do Ipem-SP ;

Ordem de Serviço emitida por oficina credenciada e autorizada pelo instituto.

Transparência e segurança

Durante a vistoria, os técnicos do Ipem-SP verificam se o taxímetro registra corretamente o valor da corrida, com base na distância e no tempo percorridos. O objetivo é garantir que o consumidor pague um valor justo e que o serviço esteja em conformidade com as normas de metrologia.

O instituto também orienta os passageiros a verificarem se o taxímetro possui lacre amarelo e selo do Inmetro. Caso o lacre esteja rompido, a corrida não deve ser aceita.

Dúvidas e denúncias

A Ouvidoria do Ipem-SP está disponível para esclarecer dúvidas e receber denúncias sobre irregularidades. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 0800 013 05 22, pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br ou pelo site www.ipem.sp.gov.br.