Feirão Casa Paulista neste sábado (8) oferece 51 cartas de crédito para famílias comprarem o 1º imóvel em Embu das Artes

Do Governo de SP

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) liberou R$ 663 mil em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que será realizado neste sábado (8) na cidade de Embu das Artes.

Ao todo, serão disponibilizadas 51 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), no valor de R$ 13 mil cada. Os valores são concedidos a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.

Os interessados poderão comprar unidades habitacionais de um empreendimento da construtora BRZ. O Feirão será realizado na Avenida João Paulo II, nº 1533/1595, na Vila Regina, das 9h às 17h.

Regras para acessar as Cartas de Crédito Imobiliário

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos, não possuir imóvel no próprio nome, não ter financiamento imobiliário ativo e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

O evento ocorre dentro das regras estabelecidas em resolução publicada em 1º de setembro. Os feirões são organizados pelas chamadas entidades organizadoras – que podem ser prefeituras municipais, associações privadas do setor habitacional ou consórcios de empresas.

Os interessados devem encaminhar um Termo de Adesão para a SDUH, exclusivamente pelo e-mail: feirao@casapaulista.sp.gov.br.

Regras para efetivação das cartas de crédito nos Feirões

Durante o Feirão, as construtoras poderão ofertar imóveis de empreendimentos já cadastrados anteriormente no programa e também novos projetos que recebem aporte pontual apenas para o evento, desde que atendam aos critérios do Casa Paulista. Em todos os casos, os empreendimentos devem estar contratados junto à Caixa Econômica Federal, agente operador do programa, com financiamento por meio do FGTS.

Encerradas as atividades do Feirão, as empresas participantes terão até cinco dias úteis para encaminhar à SDUH um relatório detalhado com as famílias atendidas e as unidades comercializadas. A partir dessas informações, será possível autorizar a utilização dos recursos e liberar os subsídios. Para empreendimentos ainda não cadastrados, a emissão poderá ocorrer em até dez dias úteis após a regularização no sistema.

Com os Feirões Casa Paulista, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação amplia as oportunidades de acesso à moradia digna, ao mesmo tempo em que estimula o setor da construção civil, em parceria com municípios, empresas e entidades do setor habitacional.

Balanço do Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário

Desde 2023, o programa Casa Paulista entregou na Região Metropolitana de São Paulo 11.374 unidades habitacionais pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário, com investimento de R$ 170,4 milhões. Outras 18.357 unidades estão em construção, com investimento de R$ 278 milhões.

Os subsídios demonstram o compromisso do Governo de São Paulo em ampliar o atendimento habitacional e priorizar as famílias que mais necessitam de apoio do Estado. Levantamento da SDUH mostra que, em empreendimentos participantes do programa, a renda média das famílias beneficiadas com os subsídios estaduais é de R$ 2,8 mil, equivalentes a 1,87 salário mínimo atual. Nos mesmos empreendimentos, a renda média dos compradores que não utilizam o cheque do Casa Paulista é de R$ 5,2 mil (3,44 salários mínimos), evidenciando o impacto social do benefício.