GCM prende jovem de 19 anos com mais de 300 porções de drogas no Jardim Saint Moritz

Direto da redação

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (5), no Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento de rotina pela Rua Odete Domingues Marquês.

De acordo com informações, os guardas entraram em uma viela do bairro e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a viatura, os homens tentaram fugir a pé. Durante a fuga, um deles arremessou uma sacola plástica sobre o telhado de uma residência.

Os agentes conseguiram deter os suspeitos e localizar a sacola. Dentro do material, foram encontradas 159 porções de cocaína, 99 de crack e 85 de maconha, além de R$ 135 em dinheiro e um telefone celular.

Segundo a GCM, um dos abordados alegou ser usuário e que estava no local para comprar drogas. Já o jovem de 19 anos assumiu a posse dos entorpecentes e foi levado para o 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde teve o flagrante confirmado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.