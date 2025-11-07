Dupla é presa pela Polícia Militar após roubo a residência em Embu das Artes

Direto da redação

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (6) após roubo a uma residência na Alameda das Samambaias, em Embu das Artes. A ação rápida da Polícia Militar contou com o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal.

Durante patrulhamento pela Rodovia Régis Bittencourt, a equipe do Comando Força Patrulha recebeu um chamado via COPOM informando sobre o crime em andamento. Ao chegar na via, os policiais avistaram uma motocicleta com dois indivíduos de balaclava em sentido contrário.

Na tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade, mas perderam o controle da motocicleta na confluência das ruas Vereda das Samambaias e Vereda das Tulipas, caindo ao solo. Em seguida, abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé para uma área de mata.

Com o apoio de outras equipes, um dos envolvidos foi localizado e confessou a participação no crime, indicando o paradeiro do comparsa. Pouco depois, o segundo suspeito foi encontrado e reconhecido pela vítima como autor do roubo.

No local, os policiais apreenderam uma motocicleta roubada, uma faca e cinco celulares — três das vítimas e dois dos autores.

Os dois homens foram levados ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde permaneceram presos por roubo consumado, à disposição da Justiça.