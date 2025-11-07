Defesa Civil emite alerta de ciclone extratropical com chuva e ventos fortes em Taboão e região; veja previsão do fim de semana

Direto da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas e ventos fortes entre esta sexta-feira (7) e o sábado (8) em todo o estado, por causa da passagem de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

Em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, há risco de ventos fortes, alagamentos e queda de árvores.

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas podem chegar a 100 km/h em áreas da Região Metropolitana, exigindo atenção redobrada. O órgão recomenda que moradores evitem permanecer sob árvores, recolham objetos soltos de varandas e quintais e procurem abrigo seguro durante as tempestades.

Previsão do tempo

Taboão da Serra

Nesta sexta-feira (7), o sol aparece entre muitas nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 26°C. No sábado (8), há previsão de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, com mínima de 16°C e máxima de 27°C. No domingo (9), o tempo volta a ficar firme, com sol e muitas nuvens e temperaturas entre 14°C e 21°C.

Embu das Artes

A sexta-feira (7) será de sol entre nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. No sábado (8), há 90% de chance de chuva, principalmente à tarde e à noite, e os termômetros variam entre 16°C e 27°C. No domingo (9), o clima fica ameno, com sol e céu nublado, e temperaturas entre 14°C e 22°C.

Itapecerica da Serra

A sexta-feira (7) será de céu parcialmente nublado, com mínima de 17°C e máxima de 27°C. No sábado (8), o avanço do ciclone deve provocar chuvas isoladas e ventos fortes, com mínima de 16°C e máxima de 26°C. No domingo (9), o tempo melhora, com sol entre nuvens e temperaturas variando de 14°C a 21°C.

Orientações da Defesa Civil

Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;

Retire objetos soltos de quintais e varandas;

Durante tempestades, evite contato com água e estruturas metálicas;

Nunca atravesse áreas alagadas;

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

A Defesa Civil também mobilizou um Gabinete de Crise neste sábado (8) para monitorar as ocorrências no estado. A população pode se cadastrar para receber alertas gratuitos de risco enviando o CEP por SMS para o número 40199.