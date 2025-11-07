INSS realiza mutirão de perícias médicas neste fim de semana em Taboão e Itapecerica da Serra

Direto da redação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove neste fim de semana, dias 8 e 9 de novembro, um mutirão de perícias médicas em diversas cidades do país, incluindo Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. A iniciativa, organizada em parceria com o Ministério da Previdência Social, tem o objetivo de agilizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera dos segurados que aguardam análise de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com dados da Perícia Médica Federal, Taboão da Serra disponibilizou 128 vagas, das quais 117 ainda estão abertas. Já em Itapecerica da Serra, o mutirão prevê 80 atendimentos, com 69 vagas remanescentes. No total, mais de 10 mil perícias devem ser realizadas em todo o Brasil durante o fim de semana, sendo 6,5 mil já agendadas.

O atendimento será feito diretamente nas agências do INSS de cada município, mediante agendamento prévio. Quem desejar antecipar sua perícia pode entrar em contato pelo telefone 135 — disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h — ou pelo aplicativo Meu INSS, no site ou celular.

Além de São Paulo, os mutirões acontecem em várias regiões do país, com destaque para Pará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rondônia. Nesta última, os atendimentos serão realizados por meio da Perícia Conectada, modalidade de teleatendimento que permite a avaliação médica à distância, com a mesma segurança e sigilo do modelo presencial.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a ação faz parte de um esforço nacional para otimizar o atendimento e diminuir a fila de espera por perícias médicas no INSS.

Serviço:

Mutirão da Perícia Médica Federal

📅 Dias: 8 e 9 de novembro

📍 Locais: Agências do INSS em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra

📲 Agendamento: Telefone 135 ou aplicativo/site Meu INSS