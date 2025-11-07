Primeiro fim de semana do Embu Rodeio Fest 2025 tem shows de Luan Santana e Natanzinho Lima

Por Samara Matos, na redação

O Embu Rodeio Fest 2025 começa nesta sexta-feira (7) no Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, e promete movimentar toda a região neste e no próximo fim de semana. A programação de abertura conta com show de Luan Santana na sexta e Natanzinho Lima no sábado (8), marcando o início de uma das maiores festas da Grande São Paulo.

O evento segue nos dias 14 e 15 de novembro, com apresentações de Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano. Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e cavalos, comidas típicas e experiências exclusivas nos camarotes.

A entrada na pista é solidária, com incentivo à doação de alimentos não perecíveis (não obrigatória). Já os camarotes Corporativo, Intense e Imperial oferecem espaços diferenciados, com opções de open chopp e open food.

Os ingressos estão à venda no site oficial www.emburodeiofest.com.br. O evento é organizado pela MP Promoções, empresa referência na realização de grandes rodeios em todo o país.

Serviço:

📅 Datas: 7, 8, 14 e 15 de novembro de 2025

📍 Local: Parque Francisco Rizzo – Embu das Artes (SP)

⏰ Abertura dos portões: 19h

🚫 Classificação: menores de 18 anos apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis.