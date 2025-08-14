loader-image
Comediante Fabio Dió estreia turnê “Pega Visão” em Taboão da Serra nesta quinta-feira (14)

Direto da Redação

O comediante Fabio Dió estreia sua turnê solo “Pega Visão” nesta quinta-feira, dia 14, em Taboão da Serra. Seus shows são cheios de referências da vida na quebrada, levando uma perspectiva autêntica de quem mora na quebrada.

Dió tem se apresentado em diversos palcos nas casas de stand-up de São Paulo e agora será a vez dos taboanenses rirem com suas piadas, que mistura criação e realidade.

A estreia será na Casa de Iaiá no Parque Jacarandá e o encerramento no Cemur, palco de grandes apresentações em Taboão da Serra, mas a data ainda não foi divulgada.

ESTREIA

Show: Pega Visão com Fabio Dió

Quando: dia 14 de agosto (quinta-feira)

Local: Polo Cultural Casa de Iaiá (Avenida Guilherme G. do Rosário, 462 – Parque Jacarandá – Taboão da Serra/SP)

Horário: 21h

Ingresso: 2 kilos de alimento não perecível

