Fatec abre pedidos de isenção e desconto de 50% na taxa do Vestibular 2026; saiba como solicitar

Direto da redação /Foto: Governo de SP
O Centro Paula Souza (CPS) abriu nesta terça-feira (12) o período para solicitação de isenção total ou redução de 50% na taxa do Vestibular 2026 das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).
O benefício é destinado a candidatos que atendam aos requisitos de escolaridade e renda. O prazo vai até 12 de setembro, e o pedido deve ser feito exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.
O CPS disponibilizará 6 mil isenções de pagamento. Já para o desconto de 50%, não há limite de vagas. O valor integral da taxa é de R$ 47.
Quem pode solicitar
Isenção total:
Concluir ou ter concluído o Ensino Médio em 2025 (rede pública, particular ou CEEJA, incluindo EJA).
Ter renda familiar ou individual de até dois salários-mínimos (R$ 3.036 por pessoa).
Desconto de 50%:
Estudantes do Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação.
Renda bruta mensal inferior a dois salários-mínimos ou estar desempregado no momento da solicitação.
Como enviar os documentos
O envio deve ser feito pelo mesmo site, no mesmo período da solicitação.
Formatos aceitos: PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho de até 1 MB.
Declarações precisam estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital.
Documentos ilegíveis, incompletos ou enviados por outros meios não serão aceitos.
As Fatecs também disponibilizam computadores para candidatos sem acesso à internet. É necessário consultar a unidade para verificar horários e disponibilidade.
Cronograma do Vestibular Fatec 2026
12/08 a 12/09: solicitação de isenção ou desconto e envio de documentos
15/09 a 07/11: inscrições para o Vestibular
30/09: divulgação do resultado dos pedidos de benefício
01 e 02/10: prazo para recursos
09/12: divulgação dos locais de prova
14/12: aplicação da prova
17/12: divulgação do gabarito oficial
Mais informações sobre cursos e vagas serão divulgadas em breve.