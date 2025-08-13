Fatec abre pedidos de isenção e desconto de 50% na taxa do Vestibular 2026; saiba como solicitar

Direto da redação /Foto: Governo de SP

O Centro Paula Souza (CPS) abriu nesta terça-feira (12) o período para solicitação de isenção total ou redução de 50% na taxa do Vestibular 2026 das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

O benefício é destinado a candidatos que atendam aos requisitos de escolaridade e renda. O prazo vai até 12 de setembro, e o pedido deve ser feito exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

O CPS disponibilizará 6 mil isenções de pagamento. Já para o desconto de 50%, não há limite de vagas. O valor integral da taxa é de R$ 47.

Quem pode solicitar

Isenção total:

Concluir ou ter concluído o Ensino Médio em 2025 (rede pública, particular ou CEEJA, incluindo EJA).

Ter renda familiar ou individual de até dois salários-mínimos (R$ 3.036 por pessoa).

Desconto de 50%:

Estudantes do Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação.

Renda bruta mensal inferior a dois salários-mínimos ou estar desempregado no momento da solicitação.

Como enviar os documentos

O envio deve ser feito pelo mesmo site, no mesmo período da solicitação.

Formatos aceitos: PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho de até 1 MB.

Declarações precisam estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital.

Documentos ilegíveis, incompletos ou enviados por outros meios não serão aceitos.

As Fatecs também disponibilizam computadores para candidatos sem acesso à internet. É necessário consultar a unidade para verificar horários e disponibilidade.

Cronograma do Vestibular Fatec 2026

12/08 a 12/09: solicitação de isenção ou desconto e envio de documentos

15/09 a 07/11: inscrições para o Vestibular

30/09: divulgação do resultado dos pedidos de benefício

01 e 02/10: prazo para recursos

09/12: divulgação dos locais de prova

14/12: aplicação da prova

17/12: divulgação do gabarito oficial

Mais informações sobre cursos e vagas serão divulgadas em breve.