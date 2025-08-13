Vereador Dr. Ronaldo Onishi apoia Felca na luta contra adultização infantil e alerta pais

Direto da Redação

O debate sobre a adultização infantil ganhou um novo capítulo em Taboão da Serra. Nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, o vereador Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil) manifestou apoio público ao influencer Felca, que recentemente viralizou com um vídeo denunciando a exposição indevida de crianças nas redes sociais. O parlamentar reforçou a importância da vigilância dos pais e os riscos da internet para menores.

Alerta do Vereador: Riscos da Exposição Infantil Online

Em seu discurso na sessão, o vereador Dr. Ronaldo Onishi enfatizou a gravidade da situação. “Quando você permite que seu filho ou sua filha faça postagem nas redes sociais, é uma porta aberta para o crime e a perversão”, alertou Onishi. Ele destacou que indivíduos mal-intencionados podem explorar a imagem de crianças, mesmo que as postagens pareçam inocentes. “Foi um alerta que o Felca fez nas redes sociais e que é algo grave. Toda mãe e todo pai precisa ficar alerta”, complementou o parlamentar.

A Denúncia de Felca: Exposição e Monetização Abusiva

Felca, em sua denúncia, expôs como alguns pais utilizam a imagem de filhas menores de idade em vídeos com conteúdo sensual, visando audiência e monetização em plataformas digitais. Um dos casos mais emblemáticos citados é o do influencer Hytalo Santos, que grava vídeos de uma adolescente em situações de exposição. Felca ressalta que esses vídeos atraem não apenas crianças e adolescentes, mas também adultos e pedófilos, que interagem com mensagens e comentários inadequados.

“Não exponham essas crianças. Os criminosos têm a mente distorcida”, alertou Felca em seu vídeo. Ele sugere que uma das soluções para combater essa prática seria a desmonetização de canais que exploram a imagem de crianças, desestimulando a produção de conteúdo prejudicial e protegendo a infância no ambiente digital.

Proteção da Infância: Um Desafio Urgente

A discussão levantada por Felca e endossada pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi em Taboão da Serra reflete uma preocupação crescente com a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital. A adultização infantil e a exposição indevida são temas que exigem atenção contínua de pais, educadores, autoridades e plataformas de redes sociais. A conscientização e a implementação de políticas eficazes são cruciais para garantir um ambiente online seguro para as futuras gerações.