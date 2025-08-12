Suspeito de ataque em estúdio de tatuagem é preso em Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de atirar contra duas pessoas dentro de um estúdio de tatuagem no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra, na tarde desta segunda-feira (11). O crime aconteceu por volta das 17h40 e deixou um cliente morto e o tatuador ferido.

O suspeito foi encontrado no hospital onde o tatuador está internado, conversando com familiares e perguntando sobre o estado de saúde dele. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece preso.

De acordo com as investigações, o atirador entrou no local e efetuou quatro disparos: dois atingiram o tatuador Marcos Sensei — um na barriga e outro na perna — e dois atingiram o primo dele, Gabriel, de 26 anos, que estava como cliente. Baleado nas costas, Gabriel morreu no local.

O corpo de Gabriel foi velado e sepultado nesta terça-feira (12), em meio a forte comoção de familiares e amigos.

Inicialmente, na matéria publicada ontem, informamos que o tatuador havia morrido. No entanto, após atualização oficial, confirmamos que a vítima fatal foi o cliente Gabriel. Marcos foi socorrido pelo SAMU e segue internado em estado estável.

Segundo as investigações, o suspeito tinha como alvo o tatuador e o crime teria sido motivado por uma rixa antiga e ciúmes envolvendo uma mulher. A polícia suspeita que ele contou com um comparsa para facilitar a fuga.