Inscrições para eleição do Conselho Municipal de Saúde em Taboão da Serra vão até esta sexta-feira (15)

Direto da PMTS

Termina nesta sexta-feira (15 de agosto) o prazo para inscrições na eleição do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Taboão da Serra, que definirá os representantes para o biênio 2025-2027. O processo vai eleger quatro conselheiros titulares e seus respectivos suplentes – uma vaga para trabalhadores da saúde e três para representantes de usuários indicados por entidades não-governamentais.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 9h às 15h, na Secretaria de Saúde (Praça Miguel Ortega, 115, Parque Assunção).

Quem pode se inscrever e quais documentos levar

Trabalhadores da saúde : documento com foto e comprovante de vínculo estatutário (holerite ou crachá).

Representantes de entidades: documento com foto, título de eleitor, comprovante de endereço, CNPJ da entidade, ata de nomeação e carta de confirmação assinada pela instituição.

Não podem concorrer pessoas vinculadas ao Legislativo ou Judiciário, salvo se comprovarem afastamento de suas funções.

Por que o Conselho é importante

O CMS é um espaço de participação popular e controle social, onde governo, profissionais e usuários do SUS discutem e definem prioridades para a rede de atendimento.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, “é por meio do Conselho que se constroem políticas públicas mais justas, eficientes e alinhadas às necessidades da população”.

Quando será a votação

A eleição acontece no dia 28 de agosto, das 9h às 16h, no Centro de Convivência (CECO), na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção (dentro do Parque das Hortênsias). O mandato é de dois anos, sem remuneração, e considerado de relevante interesse público.

O regimento eleitoral completo pode ser consultado na edição 1283 da Imprensa Oficial do Município, disponível no site www.ts.sp.gov.br.