Suspeito de integrar quadrilha que assaltou casa de luxo em Barretos é preso em Embu das Artes

Direto da redação / Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (12), em Embu das Artes, um homem de 26 anos suspeito de participar de um roubo a uma residência de alto padrão em Barretos, ocorrido em dezembro de 2024. O crime deixou um casal de idosos e duas funcionárias domésticas sob ameaça por cerca de seis horas.

Durante a invasão, quatro criminosos armados renderam as vítimas, roubaram dinheiro, joias, bolsas e celulares, e agrediram uma das idosas. Um dos assaltantes portava uma submetralhadora.

Após sete meses de investigação, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barretos identificou o suspeito e obteve mandado de prisão temporária. A ação contou com apoio de equipes da DISE, Delegacia Seccional de Barretos e do GOE/DEIC DEINTER-3 (Ribeirão Preto).

O homem foi encaminhado para a Delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em busca dos outros três envolvidos no crime