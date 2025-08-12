Teste da orelhinha volta à rede municipal de Taboão da Serra com mais de 300 exames realizados em 2025

Por Geovanna Matos no Jardim Record

A Prefeitura de Taboão da Serra retomou a realização do teste da orelhinha na Maternidade do Pronto Socorro do Antena em janeiro de 2025. O exame havia sido interrompido no fim de 2024 e agora faz parte do programa “Amor de Mãe Taboanense”, que acompanha gestantes no pré-natal, parto e nos dois primeiros anos de vida do bebê.

De janeiro a junho, mais de 300 testes da orelhinha foram realizados na maternidade, segundo a supervisora da unidade, Ana Paula de Paula. Todos os recém-nascidos atendidos no período passaram pelo exame, que agora integra a rotina da maternidade.

O que é o Teste da Orelhinha?

O teste da orelhinha, também conhecido como Triagem Auditiva Neonatal, é obrigatório e gratuito no Brasil conforme a Lei Federal nº 12.303/2010. O procedimento é rápido, indolor e deve ser feito nas primeiras 24 a 48 horas de vida do bebê.

O exame permite detectar possíveis problemas auditivos de forma precoce, o que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação.

Especialista alerta para a importância da triagem auditiva

A fonoaudióloga Paula Cortiñas, responsável pela aplicação do exame na maternidade, explica:

“Se não ouvimos, não falamos. Por isso, ao identificar precocemente qualquer alteração na audição do bebê, as chances de sucesso no tratamento são muito maiores”, diz Paula Cortiñas.

Diversos fatores — como infecções durante a gestação, parto prematuro ou complicações neonatais — podem afetar a audição do recém-nascido, tornando o exame essencial para garantir um desenvolvimento saudável.

Atendimento contínuo e controle dos resultados

Mesmo durante a suspensão do exame em 2024, os bebês continuaram sendo encaminhados para outras instituições, respeitando a legislação vigente. Agora, com o exame reintegrado à rede municipal, a maternidade de Taboão da Serra mantém controle e registro dos resultados, reforçando a vigilância sobre a saúde auditiva dos recém-nascidos.

Atualmente, o exame é oferecido duas vezes por semana. Se não for possível realizá-lo durante a internação, o bebê é agendado para a próxima data disponível.

Faltas preocupam profissionais da saúde

A supervisora da maternidade Ana Paula de Paula alerta sobre o risco da ausência dos responsáveis em casos de reagendamento, especialmente quando há falhas no primeiro exame:

“Mesmo com apenas 1% de faltas, cada caso preocupa. Um atraso no diagnóstico pode comprometer o bem-estar e o desenvolvimento do bebê”, diz Ana Paula.

Avanço no cuidado com a primeira infância

Com a retomada do exame, Taboão da Serra fortalece o cuidado com a primeira infância, garantindo acesso ao diagnóstico precoce e promovendo um acompanhamento integral às famílias desde os primeiros dias de vida.