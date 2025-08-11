Casal é baleado ao tentar impedir assalto em Embu das Artes; a dupla que atirou fugiu e não foi encontrada

Direto da redação / Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (11), um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto em Embu das Artes. Eles estavam dentro de um carro com três crianças, que felizmente não ficaram feridas.

Segundo informações, a ação aconteceu em uma via movimentada da cidade, quando dois criminosos armados anunciaram o roubo. O casal reagiu jogando o carro contra os assaltantes, que atiraram contra o veículo. Os disparos atingiram o homem na costela e a mulher na cabeça, porém o projétil não ficou alojado.

Equipes de resgate chegaram rapidamente e levaram as vítimas para um hospital da região, onde receberam atendimento. De acordo com os médicos, ambos estão fora de perigo e permanecem em observação.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas os suspeitos conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia Central de Embu das Artes e será investigado pela Polícia Civil.