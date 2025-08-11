Resultado da consulta pública aponta que maioria decide manter municipalização da antiga BR-116 em Taboão da Serra e não devolver ao Governo Federal

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou o resultado da consulta pública sobre o futuro da antiga BR-116, atualmente chamada Avenida Taboão da Serra. Dos 3.581 moradores participantes, a maioria optou por manter a municipalização da via e rejeitou a devolução ao Governo Federal.

De acordo com o levantamento, 1.881 moradores votaram pela permanência da gestão municipal, enquanto 1.700 defenderam a transferência para o Governo Federal. Sobre a possibilidade de devolução da via, 1.927 se declararam contrários e 1.804 favoráveis.

A segurança no trânsito foi prioridade para os moradores, com 2.019 participantes afirmando que a municipalização melhora o trânsito e a segurança viária, contra 1.562 que discordam. A manutenção dos semáforos nos sete cruzamentos estratégicos da avenida recebeu amplo apoio, principalmente no trecho em frente ao Shopping Taboão, onde 80% dos votantes apoiaram a preservação dos sinais para controle do tráfego.

Além da gestão, a consulta também tratou da mudança de nome da avenida. A opção mais votada foi “Avenida Taboão da Serra”, com 2.530 votos, seguida por “Avenida 19 de Fevereiro” (552 votos) e “Avenida Dr. Evilásio Cavalcante de Farias” (499 votos). O projeto de lei para oficializar o novo nome foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, ressaltou a importância do envolvimento popular no processo decisório. “O compromisso de devolver a BR ao Governo Federal foi uma promessa de campanha, mas essa decisão precisava passar pela opinião da população. Um governo participativo se faz com o apoio de todos”, afirmou.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou o compromisso com a comunidade: “Desde o início, nosso compromisso foi ouvir a população e tomar decisões que beneficiem o coletivo. Ficou claro o desejo de valorizar a identidade do município”.