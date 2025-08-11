Semana terá mínima de 8°C máxima de 24°C céu com muitas nuvens e sem previsão de chuva

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra indica uma semana com temperaturas amenas, variação entre 8°C e 24°C e predomínio de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. O clima permanece estável, com aberturas de sol ao longo dos dias e noites mais frias, principalmente no início da semana.

Nesta segunda-feira (11), a mínima será de 8°C e a máxima de 18°C, com muitas nuvens durante todo o dia e pequenas aberturas de sol. Na terça-feira (12), os termômetros variam entre 10°C e 19°C, mantendo o padrão de nebulosidade.

A quarta-feira (13) será o dia mais quente da semana, com mínima de 9°C e máxima de 24°C. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens e, à noite, há possibilidade de nevoeiro. Já na quinta-feira (14), a temperatura cai novamente, ficando entre 10°C e 19°C, com sol e muitas nuvens à tarde.

Na sexta-feira (15), o clima permanece estável, com mínima de 12°C e máxima de 18°C. O céu terá muitas nuvens durante o dia e períodos de maior nebulosidade à noite.

De acordo com os dados meteorológicos, a umidade relativa do ar varia entre 35% e 96% ao longo da semana, e a velocidade do vento oscila entre 5 km/h e 12 km/h, sem expectativa de chuvas.