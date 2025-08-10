Itapecerica da Serra abre inscrições até 18 de agosto para curso gratuito “Prepare e Venda Cupcakes”

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra, em parceria com o Sebrae, abriu inscrições para o curso gratuito “Prepare e Venda Cupcakes”, destinado a quem deseja aprender técnicas de produção e comercialização desse doce. A capacitação presencial acontecerá às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, no Banco de Alimentos, localizado na Rua Fazenda Paraíso, 251, Parque Paraíso.

As inscrições podem ser feitas até 18 de agosto, presencialmente na Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, situada na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, Centro, ou pelos telefones (11) 4668-9504 e (11) 4668-9310.

O curso terá início em 2 de setembro e seguirá até 23 do mesmo mês. O objetivo é oferecer conhecimentos práticos e teóricos para estimular o empreendedorismo local e auxiliar na geração de renda por meio da produção e venda de cupcakes.