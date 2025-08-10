ONG Sementes do Amanhã abre inscrições para atividades gratuitas voltadas a crianças e adolescentes em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A ONG Sementes do Amanhã, localizada em Taboão da Serra, está com inscrições abertas para atividades gratuitas destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 94226-4517 e garantir uma vaga, já que as inscrições são limitadas. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira na sede da ONG, situada na Rua João Pires de Camargo, 207, no bairro Jardim Mirna.

Entre as modalidades oferecidas estão informática, ballet, capoeira, karatê, boxe, dança, percussão, muay thai e jiu-jitsu. Todas as atividades são gratuitas e têm como objetivo promover o desenvolvimento esportivo, cultural e educacional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Com quase 20 anos de atuação em Taboão da Serra, a ONG Sementes do Amanhã é referência na promoção da inclusão social por meio do esporte, cultura e educação, oferecendo oportunidades para o crescimento saudável dos jovens do município.