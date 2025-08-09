Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra conquista 3º lugar no Festival de Dança de Joinville

Direto da redação / Foto: Sara Nellye – PMTS

A Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra levou o nome da cidade ao pódio do Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. Entre mais de 950 grupos de todo o Brasil e de cinco países, Taboão garantiu o 3º lugar na categoria Balé Neoclássico Conjunto com a coreografia No Silêncio de Nossas Mentes, criada e dirigida pela professora Daiane Camargo.

O festival, realizado entre 21 de julho e 2 de agosto em Santa Catarina, reuniu 843 coreografias distribuídas em oito gêneros, incluindo Balé Clássico, Dança Contemporânea e Jazz. Para o professor Thiago Aprazy, a conquista confirma o talento e o potencial cultural de Taboão da Serra, já que “receber essa premiação no maior festival de dança do mundo confirma que todo o esforço e dedicação dos professores e alunos têm gerado frutos verdadeiros. É Taboão da Serra mostrando que tem arte e um futuro brilhante na dança”.

O secretário de Cultura, Maestro Edison, também comemorou o resultado e afirmou que “é muito honroso voltar com uma premiação depois de tanto trabalho e dedicação. Tenho orgulho de ver nossos artistas representando a cidade de forma tão brilhante”. Além da coreografia premiada, a delegação apresentou solos e remontagens assinados por Thiago Aprazy e Daiane Camargo, com destaque para as bailarinas Lara Barioni, Sofia Barbieri, Amanda Cabral, Kemilly Almeida, Samara Alencar, Isabela Brollo, Soraya Martins e o bailarino Erick Barbosa, que também se apresentou em um pas de deux com Ana Julia.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que “cada ensaio e cada passo mostraram dedicação e talento. Vocês são exemplo de superação e motivo de orgulho para Taboão da Serra”.

O Festival de Dança de Joinville é reconhecido pelo Guinness World Records como o maior do mundo em número de participantes. Em sua 42ª edição, reuniu dançarinos dos 26 estados brasileiros e de outros cinco países. A conquista coloca Taboão da Serra em destaque no cenário nacional e reforça o papel da cidade como polo cultural em ascensão.