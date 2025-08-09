Nova lei regula proteção veicular: Global Protect mantém operação legal e segura, com cadastro na SUSEP

Direto da redação / Foto: Divulgação

A regulamentação das associações de proteção patrimonial mutualista, popularmente conhecidas como associações de proteção veicular, acaba de ganhar um novo capítulo no Brasil. Com a sanção da Lei Complementar nº 213/2025, apenas entidades cadastradas na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Governo Federal, estão autorizadas a operar no setor.

A medida marca um avanço importante para os proprietários de veículos, ao estabelecer critérios mais rígidos de legalidade e ampliar a segurança jurídica dos associados.

A Global Protect antecipou-se ao novo marco regulatório e está devidamente cadastrada, conforme certidão de licenciamento emitida pela SUSEP. Dessa forma, consolida-se como referência no segmento, pautando sua atuação pela responsabilidade e legalidade.

Em vigor desde julho de 2025, a Lei Complementar nº 213/2025 estabeleceu critérios rigorosos de compliance, governança, prestação de contas e garantias financeiras, oferecendo mais segurança jurídica a quem busca proteção patrimonial mutualista. Segundo estimativas do setor, até 8 milhões de brasileiros participam desse modelo associativo.

“Desde o início, sempre atuamos com base na transparência, no cuidado ao associado e no rigor à legalidade. A nova lei chega para reforçar nosso compromisso e comprovar que estamos prontos para esta nova fase da proteção patrimonial mutualista”, afirma Rogério Borges, presidente da Global Protect.

Com quase 10 anos de atuação, a Global Protect destaca-se pela solidez, compromisso e profissionalismo, oferecendo atendimento ágil e humanizado a milhares de associados.

Maria Beatriz Santos, associada da Global Protect há muitos anos, ressalta: “Confio plenamente no trabalho da Global Protect. Sempre foram íntegros, transparentes e muito atentos às demandas dos associados.”

De acordo com a SUSEP, motoristas que mantiverem contratos com entidades não cadastradas poderão perder a proteção em caso de acidentes ou imprevistos, reforçando a importância de escolher sempre uma associação legalizada.

“Queremos que cada associado entenda: nossa missão vai muito além da proteção veicular, oferecemos proteção patrimonial mutualista legítima, sólida e confiável. Quem escolhe a Global Protect está amparado por segurança jurídica efetiva, garantia de respaldo em momentos críticos e proteção real do seu patrimônio,” complementa Dr. Douglas Procidelli, representante jurídico da associação.

Sobre a Global Protect

A Global Protect é uma associação cadastrada junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em conformidade com os critérios da Lei Complementar nº 213/2025, estando plenamente adequada à nova regulamentação aplicável ao modelo mutualista. Atua há quase uma década com transparência, governança ativa e compromisso jurídico sólido.

Oferece também um clube de benefícios, com assistência jurídica, residencial e descontos em redes parceiras. Com cobertura para carros, vans e caminhões leves, atende motoristas de aplicativo, frotistas e taxistas. É reconhecida pela segurança, custo-benefício, atendimento humanizado e soluções acessíveis e inovadoras.

Com presença estratégica em dois estados, a Global Protect atende presencialmente os associados nos seguintes endereços:

Taboão da Serra (SP) – Edifício Metropolitan, Estrada São Francisco, 2008, sala 901, 9º andar

Belo Horizonte (MG) – Rua Araguari, 358, sala 1403 – Barro Preto

Os associados contam também com os canais digitais através do site globalprotectbr.com.br e do Instagram @globalprotectbr.