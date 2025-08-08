Bom Prato de Taboão da Serra serve cardápio especial de Dia dos Pais nesta sexta-feira (8)

Por Samara Matos, na redação / Foto: Divulgação

O Restaurante Bom Prato de Taboão da Serra vai oferecer um almoço especial nesta sexta-feira (8) em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo (10). A refeição terá como prato principal cupim ao molho madeira, acompanhado de macarronada à Calábria e salada forte. Para a sobremesa, será servido o tradicional arroz doce.

A iniciativa faz parte de uma ação do Governo de São Paulo que contempla todas as unidades do programa, oferecendo refeições diferenciadas nas datas comemorativas. O valor do almoço permanece o mesmo: R$ 1,00 para o prato completo, incluindo arroz, feijão, pão e sobremesa.

Endereço do Bom Prato de Taboão da Serra

R. Firmino Viêira Gonçalves, 162 – Vila Carmelina Gonçalves, Taboão da Serra – SP.

Horário de atendimento

O restaurante serve o almoço a partir das 11h e mantém o atendimento até o esgotamento das refeições. Embora o público prioritário seja formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social, qualquer pessoa pode adquirir a refeição pelo valor popular.

Sobre o programa Bom Prato

Criado em 2000, o Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições nutritivas e de qualidade a preços acessíveis. Atualmente, o programa conta com 121 pontos de atendimento em todo o estado, incluindo 71 unidades fixas, 46 móveis e 4 refeitórios, servindo milhares de refeições diariamente.

Mais informações sobre cardápio, endereços e horários estão disponíveis no site oficial: desenvolvimentosocial.sp.gov.br.