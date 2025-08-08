Morador de Taboão da Serra é preso após tentar roubar duas vezes o mesmo relógio Rolex em Vinhedo

Direto da redação / Foto: Emerson Benezatto

Um homem que mora em Taboão da Serra foi preso em Vinhedo após tentar roubar pela segunda vez o mesmo relógio de luxo da vítima em menos de duas semanas. O relógio, avaliado em aproximadamente R$ 180 mil, quase foi levado novamente, mas a ação foi frustrada graças à atenção da vítima e à rápida ação policial.

A tentativa mais recente aconteceu na tarde desta quinta-feira (7), por volta das 16h30. Ao perceber a movimentação suspeita, a vítima conseguiu esconder o relógio antes que o suspeito pudesse levá-lo. O homem fugiu do local, mas foi localizado e detido após um cerco conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil.

Durante a fuga, o suspeito colidiu a moto — que também era produto de roubo — e sofreu ferimentos na perna, sendo levado para atendimento hospitalar.

De acordo com as autoridades, o homem faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo, com atuação em Vinhedo, Taboão da Serra e cidades próximas. As investigações seguem para apurar a participação do suspeito em outros crimes na região.