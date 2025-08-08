Fim de semana do Dia dos Pais será marcado por frio de 7°C e chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana será marcado por queda de temperatura e chuva em Taboão da Serra, com destaque para o domingo (10), Dia dos Pais, que deve registrar mínima de 7°C e máxima de 15°C, sem previsão de chuva.

Nesta sexta-feira (8), o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 13°C e a máxima de 24°C, com umidade variando entre 44% e 100%.

No sábado (9), o frio se intensifica. A mínima prevista é de 10°C e a máxima de 16°C. A manhã terá pancadas de chuva, mas à noite o tempo fica firme.

Já no domingo (10), Dia dos Pais, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura mínima será de 7°C, a mais baixa do fim de semana, e a máxima chega a 15°C. O tempo seco e frio promete marcar a data comemorativa.

