Fim de semana do Dia dos Pais será marcado por frio de 7°C e chuva em Taboão da Serra

O fim de semana será marcado por queda de temperatura e chuva em Taboão da Serra, com destaque para o domingo (10), Dia dos Pais, que deve registrar mínima de 7°C e máxima de 15°C, sem previsão de chuva.
Nesta sexta-feira (8), o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 13°C e a máxima de 24°C, com umidade variando entre 44% e 100%.
No sábado (9), o frio se intensifica. A mínima prevista é de 10°C e a máxima de 16°C. A manhã terá pancadas de chuva, mas à noite o tempo fica firme.
Já no domingo (10), Dia dos Pais, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura mínima será de 7°C, a mais baixa do fim de semana, e a máxima chega a 15°C. O tempo seco e frio promete marcar a data comemorativa.
Previsão resumida para Taboão da Serra:
Sexta (8): 13°C / 24°C – pancadas de chuva à tarde e à noite.
Sábado (9): 10°C / 16°C – chuva de manhã, noite sem precipitação.
Domingo (10): 7°C / 15°C – sol entre nuvens, sem chuva.