“Como vender para o poder público” é tema de palestra online para pequenos negócios na próxima quarta (17)

Por Gabrielle Schmidt, sob a supervisão de Renata Gomes

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra, em parceria com o Sebrae e com o Portal de Contas Públicas, promoverá a palestra online “Como vender para o poder público”. A capacitação é gratuita e acontecerá em 17/08, das 19h às 21h.

A palestra tem como intuito capacitar microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) para vender para órgãos públicos, o que pode acarretar no aumento das vendas e do faturamento.

Para participar, é necessário possuir CNPJ e se inscrever em https://4et.us/ts-como-vender-para-poder-publico. Quem permanecer até o final da palestra e assinar a lista de presença, que será disponibilizada no dia da aula, terá direito ao certificado.

Os seguintes tópicos serão abordados: como vender para órgãos públicos, como participar de licitações e pregões, e quais são as novas regras e mudanças para 2023. A aula será transmitida através do canal “Capacitação RMC” no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=t_91qEd61Rc)

“Essa palestra em parceria com o Sebrae e com o Portal de Contas Públicas é uma excelente oportunidade para os empresários do município expandirem suas vendas e alavancarem seus rendimentos ao vender para o poder público”, afirmou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço:

Palestra “Como vender para o poder público”

Dia 17/08 | Das 19h às 21h

Onde: No canal do YouTube “Capacitação RMC” (https://www.youtube.com/watch?v=t_91qEd61Rc)

Inscrições: https://4et.us/ts-como-vender-para-poder-publico