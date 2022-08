Fenm acontece nesta sexta (12) e vai conectar centenas de empreendedores de Taboão da Serra

Direto da redação

A segunda edição da Feira de Negócios Metropolitan (Fenm) acontece nesta sexta-feira (12) e promete conectar centenas de empreendedores de Taboão da Serra. Durante o dia terá expositores, palestras gratuitas [fazer inscrição], rodada de negócios e happy hour no fim do dia.

Um dos idealizadores da Fenm, Pedro Paulo, da Chave Coworking, fala a respeito da feira. “A expectativa é que a gente consiga impactar os empresários e a região em si com as conexões, networking e as doações feitas pelas empresas e os participantes, que vão retornar para a sociedade, gerar empregos e impulsionar a economia local”.

O síndico Rogério Cippiciani, do Metropolitan Offices, afirma que a feira ajuda a impulsionar e consolidar os empreendedores do local. “A feira ajudou a impulsionar empreendedores que estavam iniciando as atividades, bem como o próprio metropolitan como prédio comercial”, diz.

SERVIÇO

2ª fenm (Feira de Negócios Metropolitan)

Endereço: Estrada São Francisco, 2008 – (ao lado do Shopping Taboão)

Dia 12 de agosto (sexta-feira) – das 9h às 18h.

Entrada: inscrição + 1 kg de alimento

Link da inscrição: https://chavecoworking.com.br/wp/fenm/