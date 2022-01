Comprovante de vacinação será exigido para exames práticos de CNH em SP

Por Samara Matos, na redação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informou que, a partir desta quinta-feira (20), será exigido em todo o estado o comprovante de vacinação contra a covid-19 para a realização dos exames práticos para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em suma, conforme o órgão, a exigência será feita tanto para os candidatos quanto para os examinadores de trânsito.

Todos deverão apresentar o comprovante de vacinação no formato físico ou digital ao presidente da banca antes do início dos testes, no momento da assinatura da ata de presença.

O Detran.SP ressaltou, ainda, que estão mantidos os demais protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação do vírus e suas variantes, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos.