Prefeitura de Taboão realiza processo seletivo no dia 20 para contratação de televendedor

Por Prefeitura de Taboão da Serra

Nesta quinta-feira, 20/01, às 9h, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra fará um novo processo seletivo no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo). Desta vez a seleção será para o cargo de Televendedor(a). Os contratados trabalharão em uma escola de informática e idiomas no município.

Para participar do processo é necessário ser morador de Taboão da Serra, ter idade entre 18 e 50 anos, Ensino Médio Completo e experiência na função. A empresa oferece salário de R$ 1.330,00 e Vale Transporte. Interessados que se enquadram no perfil da vaga devem comparecer no Cemur munido de documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho) e currículo. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Este é o segundo processo seletivo que a Prefeitura de Taboão da Serra realiza no Cemur. Na semana passada foram selecionados moradores da área de Construção Civil para a obra de reforma do prédio que abrigará uma unidade da Atacadão.

O novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, destacou que os trabalhos da pasta serão para auxiliar os taboanenses. “O prefeito Aprígio, quando me convidou para assumir a SDE deu a missão de a gente fazer de 2022 o ano do emprego aqui em Taboão da Serra. Então, estamos trabalhando neste sentido, de auxiliar nossos moradores a encontrarem oportunidades profissionais, ajudar as empresas a contratar funcionários, orientar quem quer abrir o próprio negócio e capacitar nossos munícipes. Por isso, estamos empenhados em garantir oportunidades para todos”, ressaltou.

Serviço:

Processo Seletivo – Televendedor(a)

Quando? Quinta-feira, 20/01/2022, às 9h

Onde? CEMUR – Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jd. Bontempo