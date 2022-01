Universidade abre curso gratuito sobre literatura de cordel

Direto da redação

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) abriu um curso gratuito e on-line sobre literatura de cordel. Para se inscrever, basta acessar a plataforma Eskada e realizar o cadastro. A carga horária é de 45h e está aberto ao público geral. No curso, são abordados as origens, a xilogravura e a linguagem poética do cordel.

Além do programa de aprendizagem literatura de cordel, a Uema oferece gratuitamente mais de 40 cursos em sua plataforma. Há opções de cursos em diversas áreas, como agronomia, biologia, direito, educação, engenharia, geografia, gestão e turismo.

Nos cursos, o estudante tem a oportunidade de participar dos fóruns de discussão e interagir com os colegas, professores e equipe técnica da universidade.

O material é composto por videoaulas e conteúdos complementares disponibilizados pelo professor, que reúne textos, artigos, trechos de vídeos, glossários etc. Os cursos tem certificado de conclusão.