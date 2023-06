Concurso Taboão da Serra: inscrições para 168 vagas para a área de saúde terminam nesta quarta (7)

Por Samara Matos, na redação

Última chamada para quem quer participar do concurso Taboão da Serra, para a área de Saúde. Os interessados em concorrer a uma das 168 vagas oferecidas têm somente até esta quarta-feira, dia 7, para garantir a inscrição.

As oportunidades estão distribuídas por diversos cargos dos níveis médio/técnico e superior. Além das vagas imediatas, será formado cadastro de reserva, para ser utilizado durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, podendo dobrar.

A remunerações iniciais variam de R$1.460,78 a R$11.526,40 (este último, para médico generalista, levando em consideração o valor de R$72,04 por hora de trabalho e carga mínima de 40h semanais).

Veja cargos oferecidos pela prefeitura

Os cargos oferecidos pela Prefeitura de Taboão da Serra, situada na Grande SP, são os seguintes:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Auxiliar de saúde bucal – cinco vagas;

Técnico de enfermagem da família – 20 vagas;

Técnico de enfermagem – cinco vagas;

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social – duas vagas;

Enfermeiro da família – 20 vagas;

Enfermeiro – cinco vagas;

Farmacêutico – duas vagas;

Fisioterapeuta – três vagas;

Fonoaudiólogo – três vagas;

Nutricionista – duas vagas;

Odontólogo – três vagas;

Psicólogo – três vagas;

Terapeuta ocupacional – três vagas;

Médico veterinário – uma vaga;

Médico clínico geral – 28 vagas;

Médico psiquiatra – dez vagas;

Médico generalista – 18 vagas;

Médico ginecologista – 20 vagas;

Médico pediatra – 13 vagas;

Médico cardiologista – uma vaga;

Médico do trabalho – uma vaga.

As inscrições para o concurso Taboão da Serra SP devem ser feitas por meio do site Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), organizadora da seleção, até esta quarta, dia 7. As taxas são de R$69, para cargos do nível médio/técnico, e R$85, para os de nível superior. Os valores devem ser pagos, por meio de boleto, em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou internet banking.

Veja tabela de provas do concurso

Os candidatos terão duas horas e meia para realizar as provas objetivas, que estão programadas para acontecer no dia 25 deste mês. Elas serão compostas por 40 questões, distribuídas da seguinte forma:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO DISCIPLINA QUESTÕES PONTUAÇÃO POR QUESTÃO PONTUAÇÃO TOTAL Língua Portuguesa 10 0,25 2,50 Matemática 5 0,25 1,25 Conhecimentos Gerais 5 0,25 1,25 Conhecimentos Específicos 20 0,25 5,00 NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINA QUESTÕES PONTUAÇÃO POR QUESTÃO PONTUAÇÃO TOTAL Língua Portuguesa 10 0,25 2,50 Matemática 5 0,25 1,25 Conhecimentos Específicos 25 0,25 6,25

Os horários e locais das provas objetivas serão divulgados no dia 20 deste mês, no site da organizadora do concurso. Será considerado aprovado aquele que obtiver 50% de aproveitamento nas avaliações.

A classificação final e a homologação do concurso Taboão da Serra SP estão previstas para sair no dia 7 de julho. As contratações ocorrerão pelo regime estatutário (garantia de estabilidade).

Ficha Técnica Concurso Taboão da Serra SP 2023

Órgão: Prefeitura de Taboão da Serra

Status: Edital publicado e inscrições abertas

Vagas: 168

Cargos: Diversos cargos

Escolaridade: Ensino médio/técnico e Ensino Superior

Remuneração: de R$1.460,78 a R$11.526,40

Prazo de inscrição: 19 de abril a 7 de junho de 2023

Taxa de inscrição: R$69 (médio/técnico) e R$85 (superior)

Banca organizadora: Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP)

Provas: 25 de junho de 2023

Estados com vagas: São Paulo-SP

Cidades com vagas: Taboão da Serra-SP