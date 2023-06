Transporte público terá operação especial para o feriado

Por Samara Matos, na redação

As empresas vinculadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) e as concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro, responsáveis pelas operações das linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda terão operação especial ao longo do feriado prolongado de Corpus Christi. A circulação também será monitorada e, se necessário, serão adicionados trens nas linhas e ônibus nas ruas.

Na quinta-feira (8), a programação horária para todas as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU será a de domingos e feriados. Já na sexta-feira, a operação seguirá horário especial, com intervalos programados de acordo com a demanda. No sábado e domingo, a programação seguirá os intervalos de partida normais para esses dias da semana. A operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade. Confira os horários e itinerários no site www.emtu.sp.gov.br.

Na CPTM, a operação na quinta-feira (08), será, excepcionalmente, a prevista para um sábado (feriados têm a operação de domingo), com exceção da linha 12-safira e do Serviço 710 (que torna possível viajar entre as linhas 7-rubi e 10-turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás) para obras de modernização e manutenção.

Na sexta-feira (09), a operação manterá o intervalo para os dias úteis. No sábado (10), haverá intervalos programados em todas as linhas, com exceção do Serviço 710, que terá os trechos entre a estação Utinga e Prefeito Saladino interditados para a realização de serviços.

No domingo (11), o trecho Luz – Brás, da linha 11-coral, ficará interditado e, por conta disso, o Serviço 710 também. A partida do Serviço Expresso Aeroporto será na plataforma 8 da estação Brás, e não na estação Luz. Os passageiros são informados sobre quaisquer alterações na operação por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Funcionamento do Metrô

A operação do Metrô contará com esquema especial por conta dos eventos da cidade no feriado e fim de semana. Haverá monitoramento para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, data em que será realizada a Marcha para Jesus, o trecho entre as estações da Sé e Carandiru (linha 1-azul) terá reforço de funcionários e de agentes de segurança para orientar o fluxo. Já na sexta-feira e no sábado, a oferta de trens será a mesma de um dia típico.

No domingo, dia da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, a frota de trens será reforçada em todas as linhas, com trens reservas para qualquer necessidade de oferta de mais viagens, além de reforço de funcionários e de agentes de segurança nas estações mais próximas ao evento. Nas estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação (linha 2-verde); e estações República e Anhangabaú (linha 3-vermelha), haverá organizadores para direcionar o fluxo dos passageiros e melhorar a fluidez de entrada e saída. Alguns acessos ficarão exclusivos para embarque e outros apenas para desembarque dos passageiros.

A ViaQuatro e a ViaMobilidade terão operações diferenciadas para o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira e na Parada LGBTQIA+, no domingo. Haverá reforço na segurança das estações e trens reservas, se necessário, em todas as linhas.