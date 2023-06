BNI Taboão da Serra: Empreendedores realizam reuniões semanais e fortalecem networking

Por Allan dos Reis, especial para site

Com o intuito de fortalecer o networking em Taboão da Serra, um grupo de empreendedores e empresários da região se reúnem todas às quintas-feiras para construir relacionamentos e virar referência em suas áreas de atuação. Eles fazem parte do BNI Sigma. O Taboão em Foco acompanhou a reunião realizada no dia 1º de junho.

“O BNI, através de sua metodologia estruturada, consegue entregar os resultados esperados por seus membros. Possui princípios e valores firmes para empresas que buscam novas conexões e novos clientes, mas que também estão dispostos a ajudar outros empreendedores a terem sucesso”, afirma o empresário e presidente Luiz Pinheiro.

Pinheiro foi o palestrante do último encontro. Ele é proprietário, da ACE Institute, empresa que oferece cursos, treinamentos, palestras e mentorias na língua inglesa. A discussão foi sobre “Qual idioma o seu cérebro quer falar: língua materna ou estrangeira?”.

Todo mês, um dos integrantes do BNI faz a palestra principal, dentro do tempo máximo de 7 minutos. Os empreendedores também apresentam suas empresas em pitch de 45 segundos apresentando seus negócios utilizando tempo, criatividade e especificidade. Os empreendedores e empresários convidados têm 30 segundos para também se apresentarem.

“O BNI aumenta substancialmente seus negócios através de treinamentos, que desenvolve profissionalmente e aprimora as habilidades de apresentação do seu negócio. E você estará envolvido com empreendedores para compartilharem ideias, contatos e indicações e referências de negócios”, completa.

Para fazer parte do BNI Sigma é preciso passar por um processo de avaliação. Por isso é recomendado que os interessados participem de uma reunião como convidado e converse com a liderança da equipe e coordenação de afiliação. A reunião acontece às quintas-feiras pela manhã. Clique Aqui para solicitar um convite.