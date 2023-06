Polícia Militar detém infrator por adulteração de veículo em Taboão da Serra

Do site da PMSP

Na tarde de segunda-feira (05), policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, detiveram um indivíduo, na condução de um veículo já de conhecimento da equipe, constando como ação criminosa, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP), em Taboão da Serra/SP.

Durante patrulhamento Tático ROCAM, equipe avistou a motocicleta HONDA/PCX na cor cinza, ato continuo, realizada a abordagem e busca pessoal e nada de ilícito foi localizada, assim verificado o veículo, constatado que o número do chassi está suprimido, número de motor com indícios de adulterado e placa faz a leitura do QR Code.

Diante dos fatos, partes e dados, conduzido à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Taboão Serra, onde o Delegado de Plantão tomou conhecimento do fato e autuou em flagrante delito o condutor da motocicleta e permanecendo à disposição da Justiça.