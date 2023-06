Prefeitura de Taboão da Serra oferta curso de Confeitaria Básica em parceria com o Senac

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o curso de Confeitaria Básica, oferecido pela Casa do Empreendedor e pela Fábrica de Talentos da Prefeitura de Taboão da Serra em parceria com o Senac. Para participar é necessário ser morador de Taboão da Serra e ter no mínimo 18 anos.

As inscrições acontecem na Escola Municipal de Gastronomia e Hotelaria (Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108, Jardim São Paulo), de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 16h30. É necessário

apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço de Taboão da Serra e de vacinação contra Covid-19.

As vagas são limitadas. O curso de Confeitaria Básica será ministrado de 13 a 27/07, de segunda a sexta-

feira, das 18h às 22h, na própria Escola de Gastronomia e Hotelaria. A capacitação tem carga horária de 40h e direito a certificado. Os participantes aprenderão de forma teórica e prática diversos conceitos, desde boas práticas de manipulação de alimentos a técnicas culinárias, como preparar cremes, recheios, coberturas, massas de confeitaria, montar e decorações bolos, tortas, finalização de doces e muito mais.

“O Senac é uma instituição renomada, que há mais de 70 anos oferta cursos de extrema qualidade, e mais uma vez contribui com a formação nos nossos munícipes através dessa parceria com a Fábrica de Talentos e com a Casa do Empreendedor.

Taboão da Serra é a Cidade das Oportunidades e a capacitação dos moradores é fundamental nesse processo”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan.

Serviço:

Curso de Confeitaria Básica – em parceria com o Senac

Aulas de 13 a 27/07

De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

Inscrições:

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108, Jardim São Paulo

Telefone: (11) 4787-3811 e (11) 4787-3764

De segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 16h30