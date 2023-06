GCM de Taboão da Serra prende homem em flagrante por roubar aliança

Direto da redação

O trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra foi destaque na mídia nacional e regional. Na quinta-feira, 01/06, um ladrão de alianças foi preso em flagrante na Avenida Jorge Amado, no Jardim da Glória, quando abordava um taxista de 75 anos. O indivíduo foi localizado com auxílio das câmeras de monitoramento do Centro de Operações e Inteligência (COI).

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SSP), o COI identificou uma moto em atitude suspeita, cuja placa divergia do modelo. “Fizemos o acompanhamento do indivíduo através das câmeras de segurança, quando na Avenida Jorge Amado visualizamos o mesmo efetuando o roubo. Acionamos as equipes nas ruas e a ROMUCAM (Ronda Municipal com Apoio de Motocicletas) fez a abordagem. O indivíduo tentou fugir, mas foi detido”, explica o comandante da GCM Nivaldo Menocci.

Com homem foram apreendidos um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. A moto também foi apreendida e a aliança recuperada. O indivíduo foi encaminhado ao 1º Distrito de Polícia (DP) onde foi constatado que ele já era procurado pela justiça.

A imagens da prisão do indivíduo foram pauta no programa Brasil Urgente, da TV Band. O jornalista José Luiz Datena elogiou a ação, eficiência e coragem da GCM, e ressaltou a importância do monitoramento por câmeras do COI para combater a criminalidade.

“O trabalho de inteligência da Guarda Civil Municipal tirou de circulação mais um indivíduo que praticava roubos. Além de trazer mais segurança para a cidade, isso significa que pelos menos outros 10 crimes desta natureza serão evitados”, destaca a secretária de Segurança Pública, Delegada Michele Santana

O prefeito Aprígio reforça o compromisso com a população. “Gostaria de expressar minha homenagem à nossa GCM pelo seu papel fundamental na defesa e proteção do povo taboanense, assim como à nossa secretária de segurança, Delegada Michele Santana, pela sua dedicação e liderança. Nossos trabalhos para reconstruir Taboão da Serra e deixar nossa cidade cada vez mais segura segue firme com investimentos”, declara.